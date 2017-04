IIMS 2017 Targetkan 450 Ribu Pengunjung dengan Transaksi Rp3,1 Triliun

DYANDRA Promosindo menyatakan siap menggelar pameran otomotif akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 pada 27 April-7 Mei 2017 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Tahun ini, tema besar The Essence of Motor Show dengan sentuhan 'Carnival' menjanjikan hadirnya kemeriahan, kegembiraan, dan semangat yang berbeda bagi para peserta dan pengunjung yang akan hadir di acara itu.

Business Unit Manager Otomotif PT Dyandra Promosindo, Bunga Swastika, mengatakan, tahun ini sekurangnya ada 17 merek mobil penumpang dan niaga, serta delapan merek sepeda motor yang ambil bagian dalam pameran.

"Kemungkinan jumlahnya akan bertambah," ujar Bunga.

Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan roda empat yang telah menyatakan kesiapan mereka mengikuti pesta otomotif tersebut di antaranya adalah Audi, BMW, Mercedes-Benz, Chevrolet, Datsun, Honda, Hyundai Mazda, Kia, MINI, Mitsubishi, Nissan, Tata Motors, Suzuki, Toyota, dan Volkswagen. Sementara dari APM roda dua ada Aprilia, BMW Motorrad, Honda, Kawasaki, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Vespa dan Yamaha.

Sejumlah APM roda empat memanfaatkan IIMS 2017 sebagai momen tepat untuk meluncurkan model terbaru. Di antaranya ialah Mitsubishi yang akan meluncurkan Pajero Sport versi rakitan lokal, lalu Triton double cabin edisi 2017 yang dilengkapi fitur baru dan Triton single cabin 4x2 Hi-Rider untuk kebutuhan niaga.

Merek Korea Selatan Kia juga tak mau kalah dengan meluncurkan All New Rio generasi keempat yang belum lama diperkenalkan di Paris Motor Show Agustus 2016 lalu, All New Sportage, dan New Picanto selain menghadirkan Grand Sedona.

Hyundai Mobil Indonesia menyatakan akan hadir dengan dua booth di Hall 5A dan Hal C35. di booth pertama akan mendisplai total tujuh mobil yaitu dua SUV (Santa Fe dan Tucson), satu MPV, dan dua citycar.

Dari APM mobil premium asal Jerman, Mercedes-Benz, berencana menghadirkan 18 unit mobil plus tiga model barunya yaitu New GLC Coupe, New E-Class dan AMG C43 Coupe.

Suzuki menyatakan akan memperkenalkan sebuah produk baru tanpa menyebut secara rinci. Diperkirakan model yang akan diluncurkan adalah Suzuki Ignis yang saat ini cukup ramai dibicarakan.

Dari tanah India, Tata Motors yang kini fokus memasarkan kendaraan niaga juga akan memamerkan sejumlah model terbaru dari Super Ace HT DLS, Xenon RX HT, dan bus LP 407. Di acara ini Tata Motors akan mengedukasi konsumen soal penggunaan kendaraan niaga yang tepat.

PT Toyota Astra Motor (TAM) hanya menyatakan akan menghadirkan kendaraan di kelompok family model, adventure model, dan active model. Lebih dari itu pihaknya hanya menjelaskan akan menghadirkan sebuah kendaraan baru tanpa menyebut secara spesifik. Sisanya TAM hanya menjelaskan akan menghadirkan kejutan dalam bentuk konsep booth yang belum pernah ada sebelumnya.

Selain APM kendaraan, pameran ini juga akan diikuti sejumlah industri komponen dan pendukung otomotif. Salah satunya adalah Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (Pahami) yang akan mendisplai produk para anggotanya di Pahami Village.

"Selain menyaksikan model mobil dan sepeda motor terbaru, para pengunjung juga bisa mencari semua kebutuhan aftermarket kendaraannya dalam satu area yang telah dibuat oleh Pahami dengan suasana yang lebih nyaman," ujar DirekturPT Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh dalam acara konferensi pers di Upper Room Annex Building, Jakarta, Kamis.

Untuk penggemar modifikasi mobil akan dimanjakan dengan adanya kontes modifikasi terbesar di Indonesia. Kegiatan yang digelar bersama PT HIN Promosindo panitia IIMS sepakat menggelar seri khusus kontes Indonesia Auto Modified (IAM) bertajuk Super Special Series (SSS).

Kegiatan ini menampilkan 75 unit mobil modifikasi pilihan terbaik dari seluruh Indonesia.

"Ini adalah menu baru di ajang IIMS yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung. Kerja sama dengan Hot Import Night (HIN) ini semoga dapat turut memajukan industri otomotif khususnya dalam industri modifikasi," ujar Hendra.

Bagi maniak audio akan dihibur dengan kontes audio yang diklaim menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

"Kontes audio yang juga akan dilangsungkan di IIMS untuk pertama kalinya di Indonesia akan diselenggarakan dari empat asosiasi yang berbeda, yaitu IASCA, CAN, EMMA dan MECA," imbuh pria yang akrab disapa Kohen.

Yang tidak kalah menariknya adalah parade mobil retro dan klasik yang akan dimeriahkan oleh berbagai komunitas penggemar mobil retro dan klasik yang diundang untuk turut berpartisipasi dalam acara ini.

Di ajang IIMS 2017 puncak gelaran IIMS Retro Classic Contest and Display akan diselenggarakan pada 30 April dan 1 Mei 2017.

Bagi para pecinta adrenalin bisa menyalurkannya di salah satu acara khas IIMS yaitu kompetisi gymkhana dan kejurnas drifting bertajuk Pertamax Motorsport IIMS Super Drift. Kompetisi gymkhana atau akan diselenggarakan oleh Genta Auto and Sport.

Sejatinya, tahun ini akan tiga putaran kompetisi gymkhana di Indonesia, dan pada ajang IIMS 2017 ini akan menjadi gelaran perdana, meskipun statusnya bukan Kejuaraan Nasional. Kompetisi gymkhana di IIMS 2017 akan berlangsung pada Sabtu 29 April 2017.

Sementara untuk kompetisi drifting di IIMS 2017 akan mendapatkan status sebagai seri pembuka Kejurnas 2017. Ajang Pertamax Motorsport IIMS Super Drift akan dilangsungkan pada 5-7 Mei 2017. Sepanjang tahun ini kejurnas drifting akan berlangsung sebanyak tiga putaran.

Dyandra Promosindo optimistis tahun ini dapat mencapai target sebanyak 450.000 pengunjung dan total angka transaksi hingga Rp3,1 triliun. (OL-2)