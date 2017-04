Pabrik Salep Kurap Palsu Digerebek

BADAN Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek sebuah pabrik salep kurap yang diduga palsu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, kamis (6/4). Dari pabrik itu, polisi menyita 20 ribu lusin salep palsu bermerek Salep 88. “Selain salep yang siap edar, kami juga menyita bahan baku dan alat pembuatnya,” jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, Kamis (6/4).

Pabrik yang digerebek itu berada di Taman Surya 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (6/4). Di dalam rumah yang disulap menjadi pabrik itu ditemukan bahan baku pembuatan salep palsu tersebut, di antaranya 1 karung sulfur bubuk, 1 dus kamper, 2 cairan pewarna, mentol, hologram palsu, dan 2 mesin pencampur.

“Kami menetapkan satu tersangka berinisial YA yang kami bawa untuk diperiksa lebih lanjut,” ujar Martinus. Dari tindakannya itu, tersangka dijerat UU No 39/2009 tentang Kesehatan, UU No 20/ 2016 tentang Merek, dan UU No 88/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Sru/J-1)