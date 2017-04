Jumlah Rekening yang Dijamin LPS Naik 1,06%

LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan adanya peningkatan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum per Februari 2017.

Total rekening simpanan yang dijamin saat ini mencapai 202.160.883 rekening atau tumbuh 2.116.754 rekening atau setara 1,06% daripada posisi jumlah rekening hingga Januari 2017 yang sebanyak 200.044.129 rekening.

Untuk simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 1,64% (MoM), dari 199.805.221 rekening (Januari 2017) menjadi 201.921.565 rekening (Februari 2017). Meski disaat yang sama jumlah nominal simpanannya menurun sebesar 0,01% (MoM), dari posisi akhir Januari 2017 dengan jumlah nominal simpanan sebesar Rp2.127.981 miliar, menjadi Rp2.127.671 miliar (Februari 2017).

"Untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,17% (MoM), dari 238.908 rekening (Januari 2017) menjadi 239.318 rekening (Februari 2017). Sedangkan untuk jumlah nominal simpanan naik sebesar 0,94% (MoM), dari Rp2.769.177 miliar (Januari 2017) menjadi Rp2.795.143 miliar (Februari 2017)," terang Sekretaris Lembaga LPS Samsu Adi Nugroho dalam keterangan persnya, Jumat (7/4).

Sementara bila dilihat dari jenis mata uang, jumlah rekening simpanan dan nominal simpanan yang dijamin dalam Rupiah mengalami peningkatan. Untuk jumlah rekening simpanan dan nominal simpanan yang dijamin dalam valas menurun dari bulan sebelumnya.

Peningkatan jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam Rupiah adalah sebesar 1,06% (MoM), dimana per akhir Januari 2017 berjumlah 198.989.396 rekening, menjadi 201.107.759 rekening per akhir Februari 2017. Untuk jumlah rekening simpanan dalam Valas menurun, dimana per Januari 2017 jumlahnya 1.054.733rekening, kemudian menjadi 1.053.124 rekening di akhir Februari 2017.

Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam Rupiah naik 0,71% (MoM), dari sebesar Rp4.154.709 miliar (Januari 2017) menjadi Rp4.184.320 miliar (Februari 2017). Untuk simpanan dalam valas, jumlahnya turun sebesar 0,53% (MoM) dari sebesar Rp742.449 miliar (Januari 2017) menjadi Rp738.495 miliar (Februari 2017).

Total simpanan di bank umum per Februari 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp25.656 miliar atau 0,52% (MoM) dibanding posisi akhir Januari 2017, nilainya menjadi sebesar Rp4.922.814 miliar.

Bank umum peserta penjaminan per Februari 2017 berjumlah 115 bank. Terdiri dari 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah. Bank umum konvensional, terdiri dari 4 Bank Pemerintah, 25 Bank Pemerintah Daerah, 64 Bank Umum Swasta Nasional dan 9 Kantor Cabang Bank Asing.

Jumlah bank umum berkurang satu bank dengan adanya izin self liquidation dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk keputusan Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang The Royal Bank of Scotland N.V. di Indonesia pada tanggal 28 Februari 2017. (OL-5)