Saatnya Membuat Perubahan

INTAN Siagian telah lama merasa prihatin atas rendahnya minat baca di Indonesia.

Berangkat dari kegelisahan itu, dia berusaha menularkan semangat membaca lewat media sosial dan orang-orang di sekitarnya.

"Awalnya saya kampanye sendiri, ajak orang satu per satu, tapi lama-lama lelah juga," kisahnya seusai menerima penghargaan Campaign of the Year 2017 kategori individu dari Campaign.com di @america, Selasa (4/4) malam.

Suatu hari pada 2016, Intan kebetulan mengenal Campaign.com lewat media sosial.

Admin yang responsif menjawab pertanyaannya membuatnya tertarik mencoba.

Sejak saat itu, kampanye #AyoMembaca yang digagasnya makin meluas. Dari workshop yang digelar Campaign.com, Intan juga belajar cara membangun komunitas.

Dengan begitu, aktivitasnya tak hanya secara daring, tapi juga luring.

Campaign.com merupakan jaringan sosial pertama yang dibangun untuk perubahan dan memberikan dampak sosial.

Jaringan sosial buatan anak bangsa itu sudah hadir sejak akhir 2015 dalam bentuk web.

Sejak diluncurkan, lebih dari 124.000 individu agen perubahan telah bergabung di dalamnya.

Total kampanye berbasis tagarnya sudah mencapai lebih dari 148 dengan tema.

Bila selama ini hanya dalam bentuk web, akhirnya Campaign.com membuat versi aplikasi ponsel yang semakin memudahkan pengguna untuk melakukan kampanye ataupun mendukung kampanye tertentu.

Aplikasi tersebut sudah tersedia di Play Store dan App Store.

Medsos khusus

Berbekal tanda pagar, ada banyak kampanye di media sosial yang terbilang sukses, baik di Facebook, Twitter, maupun Instagram.

Namun, viral atau tidaknya kampanye tertentu sering tidak terduga.

Pasalnya, berbagai informasi demikian tumpah ruah di dalamnya.

Mulai dari foto makanan, kisah-kisah personal yang dibagi, hingga tempat wisata.

Persaingan kampanye sosial untuk bisa viral di tengah banjir informasi itu pun makin sulit.

Di sisi lain, kadang sulit pula untuk mengetahui siapa orang yang pertama kali memulai kampanye dengan tagar tertentu.

Contohnya tahun lalu ketika #KamiTidakTakut menjadi viral, sulit sekali untuk menelusuri siapa yang pertama kali memulai tagar tersebut.

Persoalan inilah yang menurut CEO of Campaign.com William S Gondokusumo berusaha mereka tangkap dan berikan solusinya.

Setiap kampanye yang ada di campaign.com menyertakan individu, komunitas, ataupun organisasi yang memulai kampanye tersebut.

Dengan demikian, kalau ada pihak-pihak yang ingin mendukung kampanye itu atau berkolaborasi, mereka bisa menghubungi yang bersangkutan secara langsung.

"Banyak orang ingin bekerja sama dengan kampanye yang sudah terorganisir dengan baik, termasuk perusahaan yang juga banyak mengalokasikan dana pemasarannya untuk menciptakan perubahan sosial," ujar William.

Meski tidak menjamin sponsor bakal melirik kampanye yang memanfaatkan fitur Campaign.com, dia meyakini hal itu sangat mungkin terjadi.

Masuk ke laman utama aplikasi Campaign.com, pengguna memang langsung disuguhi dengan berbagai kampanye yang tersedia.

Terasa betul media sosial satu ini, dipenuhi orang-orang dengan misi melakukan perubahan.

Untuk memudahkan pencarian, pengunjung bisa memilih berdasarkan kategori yang tersedia yakni sosial, marketing, politik, dan agama.

Kalau tertarik pada kampanye tertentu, anda bisa memberikan tanda hati layaknya media sosial lain.

Aktivitas terkait dengan kampanye pun bisa diikuti di dalamnya, baik berupa foto maupun lainnya.

Lalu untuk bantu menyebarluaskan semangat yang sama, Anda bisa memilih mendukung lantas membagikan dukungan itu lewat berbagai platform media sosial.

Namun, yang paling menarik ialah tersedianya fitur chat di dalam aplikasinya.

Hal ini amat berguna bila Anda ingin menghubungi inisiator kampanye secara langsung.

Lewat chat itulah banyak diskusi ataupun kerjasama bisa dilakukan.

Nah kalau Anda justru ingin memulai kampanye yang baru, caranya pun mudah saja dengan memilih 'start campaign' lalu mengisi petunjuknya satu per satu.

Isinya tagar yang akan digunakan, judul kampanye, deskripsi kampanye, deskripsi aksi yang dapat dilakukan, negara tempat fokus kampanye, dan tipenya apakah special, marketing, politik ataupun agama.

Setelahnya Anda bisa mendukung kampanye itu dengan foto, video, bahkan audio.

Tertarik turut menjadi agen perubahan secara berkelanjutan? Mungkin ini aplikasi yang Anda butuhkan. (M-4)