Ayla dan Agya Diperbarui

PABRIKAN otomotif, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dan PT Toyota-Astra Motor (TAM), secara bersamaan meluncurkan produk terbaru mereka pada segmen low cost green car (mobil murah ramah lingkungan).

Kemarin, ADM dengan New Ayla serta TAM dengan New Agya resmi diperkenalkan kepada publik.

Keduanya dikembangkan dengan pilihan mesin baru 1,2 liter dual VVT-I.

Sebelumnya, kedua kendaraan kembar itu hanya merilis kendaraan bermesin 1,0 liter.

"New Ayla 1,2 l hadir dengan performa maksimal berkat mesin 1,2 l dual VVT-i yang lebih bertenaga, irit bahan bakar, dan emisi gas buangnya makin baik," kata Direktur Marketing ADM Amelia Tjandra di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan New Ayla hadir dengan sembilan pilihan varian dan enam pilihan warna.

Dalam pemasaran, Ayla kini rata-rata terjual di kisaran 2.000 unit per bulan.

"Bahkan, pada Maret lalu penjualan meningkat di angka 2.500."

Karena itu, pihaknya menargetkan penjualan New Ayla di angka 3.000 unit per bulan.

"Rinciannya ialah 2.000 unit untuk varian 1 liter dan 1.000 unit untuk varian 1.2 liter."

Ayla 1,0 liter ditawarkan dalam enam varian dengan rentang harga Rp92,55 juta-Rp132,8 juta.

Sementara itu, Ayla varian 1,2 liter ditawarkan dalam tiga pilihan dengan harga Rp125,25 juta-Rp146,25 juta.

Presdir ADM Sudirman MR optimistis produk Daihatsu makin diminati masyarakat Indonesia.

Terlebih pada 2016 Daihatsu mencetak rekor penjualan tertinggi.

Selama 2016, penjualan keseluruhan Daihatsu mencapai 189.683 unit atau naik 13% ketimbang 2015 yang mencapai angka 167.808 unit.

Di atas 30%

Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto mengatakan New Agya tampil dengan desain eksterior dan interior yang makin stylish dan modern dengan target pasar.

"Kami harap New Agya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak muda pada produk entry hatchback Toyota sebagai kendaraan yang tidak kalah stylish dan modern ketimbang segmen di atasnya. Ini pun bagian implementasi semangat Let's Go Beyond Toyota pada 2017," ungkap Henry pada peluncuran New Agya di Jakarta, kemarin.

Sejak diluncurkan pada 2013, Agya mampu menuai respons positif dengan penjualan hingga Maret 2017 mencapai 197.310 unit, dan pangsa pasar di atas 30% pada 2016.

Karena itu, target penjualan Agya sekitar 3.000 unit.

Jumlah tersebut lebih tinggi daripada rata-rata penjualan sebelumnya, sekitar 2.800 unit.

Henry mengatakan New Agya akan dipasarkan dalam tujuh varian dan enam pilihan warna dengan harga on the road DKI Jakarta mulai Rp134,6 juta hingga Rp151,9 juta.

Executive Chief Engineer New Agya Nobuhiko Oono mengutarakan New Agya mendapat tambahan empat fitur keamanan baru, yaitu immobilizer, tiga poin seat belt untuk semua penumpang, sistem pengereman ABS (khusus 1,2 TRD), dan sensor belakang (G & TRD Grade).

"Dengan demikian, New Agya kini menjadi mobil teraman di kelasnya," tuturnya.

